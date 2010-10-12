Музейним працівникам робитимуть виплати на оздоровлення

Кабінет міністрів України планує ухвалити постанову про виплати музейним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні уряду.

Він нагадав, що нещодавно уряд прийняв рішення щодо права працівників закладів культури щорічно отримувати матеріальну допомогу до відпустки.

«Сьогодні ми приймемо рішення про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу працівникам державних і комунальних музеїв», - сказав М.АЗАРОВ.