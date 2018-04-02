Що в українській олії?

У 3 з 15 протестованих зразків соняшникової олії виявлено перевищення канцерогенної речовини бенз(а) пирену. Такі дані досліджень опублікував Центр експертиз «Тест».

У дослідженні взяли участь 9 марок «брендованої» бутильованої соняшникової олії і 6 зразків розливної олії, купленої на ринках Києва, Харкова, Херсона, Хмельницького та Одеси.

У центрі експертиз «Тест» нагадали, що в квітні 2010 р. в Україні з`явилася офіційна норма щодо бенз(а) пирену, закріплена в ДСТУ 4492:2005 "Олія соняшникова". Вміст цього небезпечного канцерогену в соняшниковій олії не може перевищувати 2 мкг/кг, що відповідає європейським нормам.

«Бенз(а) пирен був виявлений в усіх зразках, що тестувалися, і хоча більшість з них містили канцероген у межах норми, троє показали перевищення концентрації, дозволеної новим ДСТУ. Так, олія "Майола" містила 3,3 мкг/кг бенз(а) пирену, "Чумак" - 2,8 мгк/кг, розливна, куплена в Києві, біля метро "Лісова" – 3,2 мкг/кг», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що причиною практично 75% ракових захворювань вважаються канцерогенні хімічні сполуки, які ми споживаємо з продуктами харчування. У свою чергу, небезпека бенз(а) пирену та його здатність провокувати розвиток раку в людини давно визнана за кордоном, зокрема Міжнародним агентством з вивчення раку (IARC). "Присутність бенз(а) пирену - проблема реальна і проблема не однієї якоїсь "недбайливої" торгової марки. Це загальна проблема соняшникової олії, а також продуктів на її основі. Проте, її цілком можна вирішити. Правильно підібрана технологія очищення, зокрема, із застосуванням спеціальних адсорбентів і фільтруючих матеріалів, дозволяє не тільки істотно знизити зміст канцерогену, а й практично повністю видалити його з олії, тим самим зробивши продукт безпечним. Те, що це більш ніж реально, доводять результати наших досліджень – у деяких оліях бенз(а) пирен не був виявлений за весь період проведення нами аналізів", - підкреслив президент Центру експертиз "Тест" Валентин БЕЗРУКИЙ.

"Неприємно здивував дуже низький вміст вітаміну Е в деяких нерафінованих, тобто мінімально оброблених оліях: лише 27-35 мг/100 г. Вміст вітаміну Е за стандартом нормується тільки для олії нерафінованого холодного пресування і має становити не менше 75 мг/100 г. Щоправда, були в тесті і рекордсмени, які показали близько 100 мг/л вітаміну Е. Вітамін Е - це один з найбільших плюсів соняшникової олії: за його вмістом соняшникова олія не лише не поступається, а й істотно перевершує модну в наші дні оливкову. Крім того, в соняшниковій олії, порівняно з оливковою, більше поліненасищених жирних кислот. Отже, користі соняшниковій олії не позичати, головне вирішити проблему з її безпекою", - пояснила керівник відділу тестувань Центру експертиз «Тест» Ніна КИЛЬДІЙ.

Окрім бенз(а) пирену і вітаміну Е, олія була перевірена і за іншими показниками: кислотним, перекисним і анізидиновим числами, що характеризують придатність соняшникової олії для харчових цілей. Вони відображають кількість небажаних компонентів, які утворюються внаслідок псування олії (вільних жирних кислот, пероксидів, альдегідів). За цими показниками зауваження були в розливної олії.

За підсумками тестування нерафінованих масел "відмінників" не виявилося. Загальну оцінку "добре" одержала третина торгових марок: "Добрий Кухар", "Королівський смак", "Маслятко", "Славія" і "Щедрий дар". Загальна оцінка "задовільно" в олії "Сонячна жаринка", "Диканька", а також у розливної олії з Деміівського ринку в Києві. Оцінку "погано" одержали нерафіновані олії "Майола" і "Чумак", а також розливна соняшникова олія з Херсона і Хмельницького. "Дуже погано" у трьох розливних олій: з Одеси, Харкова і Києва (ринок біля метро Лісова).