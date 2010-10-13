“Швидка” госпіталізувала активістку, що голодувала

Карета “Швидкої допомоги” госпіталізувала одну з учасниць голодування під Центральною виборчою комісією прихильницю партії “Батьківщина”.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Київської обласної партійної організації Наталя РЯБАЯ.

Зокрема, за її словами, було госпіталізовано члена бюро районної Києво-Святошинської партійної організації Тамару БІГУН. “У неї нудота, фізична слабкість, посилення серцебиття, біль в області попереку та біль у нирках, а також з роту запах ацетону”, - сказала прес-секретаря Київської “Батьківщини”. Н.РЯБАЯ розповіла, що близько 13.00 була викликана “швидка допомога” та учасниця голодування після обстеження була госпіталізована. При цьому вона наголосила, що інші учасники акції також перебувають не в кращому фізичному стані, тому після обстеження лікарів буде вирішено, чи підлягають вони госпіталізації.

Як повідомляв УНІАН, активісти Київської обласної партійної організації "Батьківщина" 5 жовтня розпочали голодування біля ЦВК на знак протесту проти фальсифікації місцевих виборів у зв’язку з реєстрацією тервиборчкомами списків кандидатів в депутати від псевдоосередку, організованого виключеним за лав партії Володимиром МАЙБОЖЕНКОМ.

11 жовтня лідер "Батьківщини" Юлія ТИМОШЕНКО зустрілася з голодуючими активістами та закликала їх зупинити голодування. Однак вони відмовилися це зробити.

11 жовтня учасники акції ухвалили Маніфест захисників демократії в Україні, в якому закликали міжнародну спільноту до солідарності з українським народом на захист демократії в Україні.

Маніфест захисників демократії в Україні підписали учасники голодування: Володимир ПОДРЕЗОВ - керівник фракції «БЮТ-Батьківщина» в Київській облраді; Анатолій КРИВОНОС - голова Броварської міської партійної організації «ВО «Батьківщина»; Олена БЕБЕШКО - заступник голови районної Києво–Святошинської партійної організації; Тамара БІГУН - член бюро районної Києво-Святошинської партійної організації; Сергій ШУЛЬГА - член Бориспільської районної організації партії «Батьківщина»; Віктор ПРОШКІН - голова Бориспільської районної партійної організації.