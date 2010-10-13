Кабмін затвердив порядок держреєстрації ГМО-кормів
16:47, 13 жовтня 2010Країна
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Проводиться безплатно
Кабінет Міністрів України затвердив порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів (ГМО) - джерел кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, які містять такі організми або одержані з їх використанням. Відповідну постанову від 12 жовтня 2010 р. №919 опубліковано на сайті уряду.
Наголошується, що держреєстрацію ГМО проводить Держкомветмедицини.
Держреєстрація ГМО проводиться безплатно терміном на п`ять років шляхом внесення до Державного реєстру генетично модифікованих організмів – джерел кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, які містять такі організми або одержані з їх використанням.
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