Кабмін виділив 7 млн. грн. на спортмайданчики

Кабінет міністрів України затвердив Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для облаштування спортивних майданчиків поблизу житлових будинків та у місцях масового відпочинку населення.

Текст відповідної постанови від 12 жовтня 2010 р. № 920 розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту Кабмін виділив 7 000 тис. грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду для облаштування спортмайданчиків на безповоротній основі.

Крім того, Міністерству фінансів доручено відкрити нову бюджетну програму та внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Також Порядком використання коштів Стабілізаційного фонду для облаштування спортмайданчиків встановлено, що Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Мінсім’ямолодьспорту заявки про потребу в майданчиках за встановленою ним формою. У заявці зазначаються відомості про місце розташування майданчика у житловому кварталі (мікрорайоні) міста чи у селі з населенням не менш як 1 тис. осіб, наявність земельної ділянки для розміщення майданчика, зобов’язання щодо проведення підготовчих робіт з облаштування майданчика за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел тощо.