Завтра Азаров відкриє в Києві Центр ядерної медицини

Із застосуванням ПЕТ-технологій

15 жовтня, об 11:00 за участю прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, міністра охорони здоров’я України Зіновія МИТНИКА та першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА відбудеться відкриття Центру ядерної медицини (із застосуванням ПЕТ-технологій). Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, захід відбудеться в Києві по вул. Верховинна, 69. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 15.00 14 жовтня за телефонами: 279-24-11, 279-93-42, (050) 635 47 15.

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