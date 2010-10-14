В Україні посилять контроль над станом здоров'я водіїв
15:46, 14 жовтня 2010Країна
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У тому числі й психіатричний
Державтоінспекція України підтримує ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо посилення контролю над станом здоров`я водіїв автобусів і маршруток.
Як повідомив УНІАН начальник прес-служби департаменту ДАІ МВС України Євген КРАВЕЦЬ, водії проходять медичне обстеження двічі на рік і, можливо, доцільно зробити ці перевірки частішими.
Щодо психіатричної перевірки стану здоров`я водія, то, як заявив на брифінгу начальник департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ, "психіатрична перевірка - ця вимога дуже висока для водіїв". "Я вважаю, що ці вимоги справедливі, і, можливо, вони посилять контроль над станом здоров`я водіїв автобусів", - сказав він.
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