Незадовільне зберігання відходів у Світловодську небезпечне...

Незадовільне зберігання промислових відходів виробництва ВАТ «Чисті метали» (місто Світловодськ, Кіровоградська область) становить загрозу для навколишнього середовища і може призвести до виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру з непередбачуваними екологічними наслідками.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області за результатами планової перевірки підприємства.

За даними МНС, на території ВАТ «Чисті метали» як відходи зберігається 6250 кг трихлориду миш`яку в розчині соляної кислоти і 627,73 кг сполук ртуті.

«Трихлорид миш`яку зберігається в окремому приміщенні, куди доступ сторонніх осіб обмежений, але на підприємстві не змогли пред`явити необхідні документи про наявність і відповідність умов зберігання високотоксичної речовини. При обстеженні 10 контейнерів було виявлено ознаки порушення цілісності двох з них. Виявлені сліди кристалічної речовини білого кольору і відмічені сліди розливу бурого кольору (ймовірно, соляної кислоти і хлориду миш`яку), решта контейнерів має ознаки впливу внутрішнього надмірного тиску», - повідомили в ГУ МНС.

Ртуть, використовувана в технологічному процесі ВАТ «Чисті метали», документально не переведена в розряд небезпечних відходів, підприємством не визначена відповідальна особа за її зберігання. Також у приміщеннях з небезпечними відходами виробництва останнім часом не проводився аналіз проб повітря.

ВАТ «Чисті метали» було приватизовано в 2008 році. Власник контрольного пакета акцій підприємства - ЗАТ «Ділові партнери» - обіцяв спрямувати 360 тис. грн. на ліквідацію небезпечних відходів, проте зобов`язання не виконав.

Під час засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій і техногенно-екологічної безпеки заступник голови Кіровоградської ОДА Віктор СЕРПОКРИЛОВ повідомив, що ситуація навколо ВАТ «Чисті метали» виходить з-під контролю.

«Зараз підприємство перебуває у стані санації, процедура банкрутства завершується в грудні цього року. Арбітражним керуючим також не вживаються заходи для належного зберігання небезпечних відходів», - відзначив В.СЕРПОКРИЛОВ.

Комісія ухвалила рішення рекомендувати Світловодському міськвиконкому підготувати проектно-кошторисну документацію і виконати роботи перезатарювання контейнерів з трихлоридом миш`яку, що перебувають в аварійному стані. Державній екологічній інспекції і обласній СЕС доручено стежити шляхом лабораторних аналізів за станом повітря і грунту в місцях зберігання речовин.

Арбітражному керуючому банкрутством ВАТ «Чисті метали» наказано до 15 грудня ц.р. інвентаризувати й виконати всі заходи з вилучення, перевезення і знищення хімічних відходів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Чисті метали» створено ФДМУ в 1994 році шляхом перетворення в процесі приватизації Світловодського заводу чистих металів.

Підприємство спеціалізується на виробництві широкого спектру напівпровідникових матеріалів для мікроелектроніки, фото-оптоелектроніки, силової техніки й оптики.