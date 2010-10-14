Як допомогти постраждалим у ДТП у Марганці і родичам жертв?

«Приватбанк» відкрив збір добродійних пожертвувань потерпілим у результаті найбільшого за всю українську історію ДТП у Дніпропетровській області, що забрав 44 людських життя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Приватбанку», надати посильну допомогу сім`ям загиблих і потерпілим у результаті трагедії можна в будь-якому з 7000 банкоматів банку на всій Україні. Для цього потрібно натиснути пункт меню "надати допомоги" на спеціальній "гарячій" заставці банкомату, вибрати суму пожертвування і підтвердити переказ з пластикової карти. Мінімальну і максимальну суми пожертвувань не обмежено. Всі зібрані кошти перераховуються до фонду допомоги потерпілим.

"Це страшна трагедія, адже більшість постраждалих - люди соціально незахищені, люди похилого віку, діти, і наш борг - допомогти постраждалим і сім`ям загиблих, - відзначив голова Правління «Приватбанку» Олександр ДУБІЛЕТ, який одним з перших зробив добродійний внесок через банкомат. - Навіть незначна сума, кілька гривень, допоможе у результаті зібрати значні кошти, а зробити пожертвування через банкомати - це сьогодні найбільш простий, доступний і швидший спосіб зробити добру справу."

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня 2010 року у Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Згідно з попередніми даними, автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 44 особи, зокрема водій автобуса. 9 осіб у тяжкому стані перебувають у лікарнях.