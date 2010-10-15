Лікарі та ДАІшники найчастіше вимагають хабарі

Працівники Державтоінспекції та лікарі найчастіше вимагають хабарі в українців.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології були презентовані сьогодні у Харкові.

Так, згідно з опитуванням, 91% українців вважають, що корупція дуже розповсюджена або швидше розповсюджена в Україні. Відповідаючи на запитання щодо особистого досвіду корупційних ситуацій, респонденти наводили два найбільш розповсюджених випадки - вимагання додаткової неофіційної оплати у державних медичних закладах, щоб отримати краще лікування, та вимагання грошей співробітниками ДАІ замість сплати штрафів.

46% респондентів неофіційно платили у лікарнях більше одного разу, 12% вказали на те, що їм доводилося платити у лікарнях один раз. Працівникам ДАІ давали хабара більше одного разу 22% респондентів, 4% робили це один раз.

При цьому нинішнє дослідження засвідчило, що українці менш песимістично оцінюють спрямування розвитку країни. Так, 44% (74% - у 2009 році, 76% - у 2008 році) опитаних вважають, що Україна прямує до нестабільності і хаосу, а 21% (7% - у 2009 році) респондентів вважають, що Україна прямує до стабільності та добробуту.

Водночас більшість респондентів (83%) залишаються незадоволеними економічною ситуацією у поточному році, 60% незадоволені політичною ситуацією (92% у 2009 році).

75% респондентів висловили занепокоєність рівнем інфляції (58% у 2009 році). Серйозне занепокоєння опитувані висловлювали також щодо інших економічних питань: безробіття (56%), бідності (51%), корупції (37%)та загальних економічних проблем (36%). Політичні проблеми у поточному році викликають занепокоєння у 11% опитаних.

Польовий етап дослідження проводився 8 - 20 вересня та охоплював 1519 респондентів по всій території України. Вибірка дослідження включала національну вибірку у 1269 респондентів, а також додаткову вибірку у 125 респондентів для Києва та у 125 респондентів для Криму. Похибка вибірки становить +/-2,6%. Дослідження фінансувалось Агентством міжнародного розвитку США (USAID).