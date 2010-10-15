Трьох лікарів підозрюють у незаконній трансплантації нирок

Затримано трьох київських лікарів, підозрюваних у незаконній трансплантації нирок.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, лікарів затримано в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Двом лікарям однієї з провідних медичних установ столиці та ще одному їхньому колишньому колезі, пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Департаментом боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України викрито у злочинній діяльності трьох столичних лікарів. Вони входили до складу транснаціональної організованої злочинної групи, учасники якої протягом тривалого часу займалися торгівлею людьми з України до однієї з пострадянських південних країн. Працівники міліції встановили, що лікарі з метою вилучення нирок для подальшої трансплантації заможним реципієнтам безпосередньо здійснювали експлуатацію донорів у вигляді вилучення органів. Встановлено, що реципієнтами були переважно заможні громадяни іншої країни, в яку масово імігрували наші співвітчизники на початку 90-х. За операцію з трансплантації здорової нирки вони платили організаторам групи від 100 до 200 тис. доларів США.

За рахунок здійснення протиправної діяльності злочинцям вдалось накопичити значні грошові кошти, які вони вкладали в престижні об`єкти нерухомості вартістю понад 1 млн. доларів США, купували престижні автомобілі іноземного виробництва, а також забезпечували собі дорогий відпочинок за кордоном.

Наразі встановлено понад три десятки потерпілих від злочинної діяльності цієї злочинної групи. Серед них громадяни України, Молдови та Узбекистану, які були продані за кордон. На батьківщину вони повернулись вже без нирок, ставши інвалідами.

Серед потерпілих українців - мешканці Кіровоградської, Чернівецької, Київської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей, з якими працівниками ДБКТЛ МВС України вже проведено відповідні впізнання, допити, очні ставки.

Як повідомляв УНІАН, начальник Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України Юрій КУЧЕР 5 серпня заявив про ліквідацію транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося незаконною трансплантацією нирок. За його словами, до складу угруповання входили четверо провідних лікарів Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.Шалімова Академії медичних наук України, загалом до цього ОЗУ входили дванадцять осіб, керував якими громадянин Ізраїлю.

Встановлено, що ОЗУ близько трьох років за допомогою мережі Інтернет вербувало і переміщало за кордон до Азербайджану і Еквадору громадян України, Росії, Молдови, Білорусі і Узбекистану з метою вилучення у них нирок для подальшої трансплантації багатим реципієнтам в Ізраїлі, країнах Європи і Азії.

Як правило, за словами Ю.КУЧЕРА, донорами ставали малозабезпечені громадяни, яким пропонували продати свою нирку за 10 тис. дол., при цьому найбільший «попит» мали донори-жінки віком від 18 до 25 років, що мають хороший стан здоров`я.

6 серпня юрист Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.Шалімова Оксана ГУЗЬ заявила, що жоден з лікарів клініки не займається незаконною трансплантацією органів.