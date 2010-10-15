Прем'єр-міністр України заявляє про необхідність створення в кожній області центрів ядерної медицини

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність створення в кожній області центрів ядерної медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після відкриття в Києві Центру ядерної медицини (по застосуванню ПЕТ-технологій).

«Люди одержали можливість лікуватися на найсучаснішому обладнанні», - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що такі медичні установи мають з`явитися як мінімум у всіх обласних центрах України.

Прем`єр зазначив, що у відкритому сьогодні центрі рання діагностика онкологічних захворювань проводитиметься за рахунок державних коштів.

За словами М.АЗАРОВА, Міністерство охорони здоров`я має забезпечити направлення в центр людей з інших регіонів України.

У свою чергу міністр охорони здоров`я України Зиновій МИТНИК зазначив, що в цілому в Україні необхідно відкрити такі центри з розрахунку один на мільйон чоловік.

М.АЗАРОВ також повідомив, що наприкінці листопада цього року у Феофанії також буде відкрито такий центр ядерної медицини.

«У Феофанії на кінець листопада заплановано введення такого ж центру», - сказав прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, будівництво Центру із застосування ПЕТ-технологій для раннього виявлення онкологічних захворювань було розчате в 2007 році на базі Київської міської онкологічної лікарні.

Відкриття Центру дасть змогу в найстисліші терміни з максимальним результатом і якістю проводити диференціальну діагностику онкологічних захворювань, істотно впливати на своєчасність і якість подальшого лікування. Крім того, це також дозволить зменшити рівень смертності впродовж першого року захворювання і підвищити рівень одужання; зменшити загальні витрати на лікування онкологічних хворих за рахунок зменшення потреби в хіміотерапевтичному і променевому лікуванні.

Працівники Центру із застосування ПЕТ-технологій уже пройшли навчання в Центрі підготовки фахівців з ядерної медицини, головний офіс якого знаходиться в Австрії (м. Відень).

*** Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) є методом ядерної медицини, в якій використовуються властивості ядерних процесів при встановленні диференціального діагнозу і лікування. За допомогою ПЕТ можна виявити навіть невеликі метастази діаметром у декілька міліметрів. Крім того, ПЕТ є виключно ефективним методом клінічних досліджень пацієнтів з онкопатологією, оскільки дозволяє одержувати унікальну інформацію про метаболічну активність пухлин і зміни метаболізму, пов`язані з проведеною терапією. Це дозволяє оперативно оцінювати ефективність лікування і робити прогноз подальшого перебігу захворювання.