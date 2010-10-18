Як правильно вибрати зубну щітку

Нині є безліч моделей зубних щіток. Найкраще використовувати зубні щітки зі штучною щетиною, для цього порівняємо зубні щітки зі штучного волокна і натуральною щетиною.

Ефективність їх використання, а відтак і правильний вибір залежать від так званої жорсткості щетини: дуже жорсткі, жорсткі, середньої жорсткості, м`які, дуже м`які. Важливе значення в конструкції щітки має частота щетини. Оптимальна відстань між ними - 2,2-2,5, паралельна форма - найбільш проста і ефективна. Щітки з густою щетиною утрудняє їх гігієнічний догляд, а також знижує очищуючий ефект. Головна функціональна частина зубної щітки - голівка.

Тому необхідно враховувати розмір голівки. Для дітей довжина робочої частини щітки-18-25 мм, ширина-7-9мм, а для дорослих довжина 23-30, ширина-7.5-11мм.

Зубна щітка легко забруднюється, тому її потрібно тримати в абсолютній чистоті.

Після чищення зубів щітку промити ретельно в проточній воді з милом.

Поставити в склянку щетиною вгору.

Щітку необхідно міняти раз на місяць, так як сама щітка зношується, що зменшує очищуючий ефект і веде до накопичення мікроорганізмів. Однак навіть ретельне дотримання гігієни порожнини рота з використанням лише зубної щітки не дозволяє добитися хорошого очищення від нальоту бічних поверхонь зубів і міжзубних проміжків. Тому необхідно використовувати й інші засоби: зубні нитки (флоси), зубочистки, спеціальні стоматологічні зубні щітки, міжзубні стимулятори, іригатори порожнини рота.

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