Україну відвідає президент Міжнародного Червоного Хреста

В Україні 19-21 жовтня з візитом перебуватиме президент Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ/ЧП) Тадатеру КОНОЕ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, Т.КОНОЕ братиме участь в міжнародній нараді із керівниками 12-ти національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Російської Федерації, Туркменістану, Таджикистану, Узбекистану та України.

Метою зустрічі є обговорення стратегічного плану зміцнення потенціалу національних товариств та питань співпраці із державними структурами для вирішення нагальних гуманітарних проблем регіону на наступне десятиріччя.

Довідка УНІАН. Червоний Хрест України першим серед національних товариств СРСР у 1993 році був прийнятий повноправним членом до Міжнародної федерації. Двічі українська організація таємним голосуванням обиралось до складу вищого органу Міжнародної федерації - правління.

Міжнародна федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – це міжнародна гуманітарна організація, заснована у 1919 році, з унікальною структурою, яка охоплює увесь світ і має у своєму складі 186 національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Її головним завданням є організація міжнародної допомоги жертвам стихійних лих і техногенних катастроф, допомога національним товариствам у справі соціальної підтримки та охорони здоров’я населення.