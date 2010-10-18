Жителі Севастополя сьогодні масово скаржаться на різкий запах газу

Від жителів Севастополя в диспетчерську службу ВАТ «Севастопольгаз» сьогодні вранці надійшла понад тисяча заявок про те, що в їх квартирах відчутно різкий запах газу.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво міста і «Севастопольгазу» через ЗМІ заспокоїло городян, що підстав для хвилювання немає, причиною специфічного запаху став одорант, який в невеликому об`ємі додається до газу для виявлення витоків.

Але цього разу даної речовини помилково було додано більше, ніж звичайно.

Перший заступник голови міської державної адміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ на брифінгу повідомив, що природний газ до Севастополя йде з центру Криму магістральними трубопроводами, без запаху. У селі Штурмове, на газорозподільній станції № 1 (ГРС-1, належить ГАТ «Чорноморнафтогаз») до газу додається спеціальна рідина, 16 грамів на 1 тис. куб. м газу.

«Це нормальне явище. Але система механічна, ручна, і сьогодні молодий оператор ненавмисно додав кілька зайвих крапель. А кількох крапель достатньо для того, щоб цей запах сильно розповсюдився», - відзначив С.ЖИВОДУЄВ.

За його словами, «нема лиха без добра: ми сьогодні одержали більш як одну тисячу заявок, на даний момент, згідно з доповіддю аварійної служби, провели вже 600 виїздів, при цьому виявлено 20% реальних витоків».