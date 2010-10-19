У центрі Києва стався прорив теплотраси

У центрі Києва сьогодні стався прорив теплотраси, яка обслуговує понад 900 споживачів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Київенерго», о 12.55 був виявлений прорив теплотраси, наслідком якого став вилив води на вулиці Івана Мазепи, неподалік від Музею Великої Вітчизняної Війни.

Для швидкої локалізації пошкодження було оперативно вирішено знизити гідравлічний режим на другій магістралі ТЕЦ-5.

До зони пошкодження потрапили понад 900 споживачів, 505 із них - житлові будинки. Для мінімізації наслідків аварії фахівці «Київенерго» в максимально короткі терміни перепідключили більшу частину споживачів до альтернативних джерел тепла.

За інформацією компанії, через годину після аварії було розпочате відновлення гідравлічного режиму і стабілізація тиску. «Оскільки різниця висот між ТЕЦ-5 і районом пошкодження - значна, то технічно цей процес займає більше часу, ніж зазвичай», - пояснили в прес-службі компанії.

Нормалізувати циркуляцію і відновити гідравлічний режим у «Київенерго» планували до 22.00.

Станом на вечір у зоні аварії без тепла і гарячої води залишаються 7 будинків.

У компанії обіцяють, що бригада «Київенерго» буде працювати цілодобово, і пошкодження на теплотрасі буде повністю ліквідоване протягом доби.

У «Київенерго» зазначають, що причиною пошкодження став поганий стан труб (зовнішня корозія), які прослужили вже більше 25 років.

За даними статистики, на проблемній ділянці довжиною в 300 м на вулиці І.Мазепи за 5 років сталося 26 пошкоджень, тільки протягом минулого тижня було ліквідовано три з них.