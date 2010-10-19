Завтра в Україні дощитиме

20 жовтня в Україні дощитиме.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у середу буде хмарно. Дощі, у південній частині подекуди з грозами, у західних, а вдень і у східних областях місцями сильні дощі. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході пориви 15-20 м/с Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14; у південній частині вночі 8-13°, вдень 14-19°, в Криму до 24°.

У Київській області часом йтиме дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

У Києві також хмарно. Часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 6-8° тепла, вдень - 12-14°.