Урегулюють питання оплати відпустки у зв’язку з усиновленням

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання питання оплати одноразової відпустки у зв’язку з усиновленням дитини)».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосував 231 із 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом планується внести зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки».

Законопроектом передбачено, що жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей) з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв`язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.

Також законопроектом передбачається, що порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв`язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв`язку з усиновленням дитини, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та компенсації за невикористані відпустки, встановлюється Кабінетом міністрів України.