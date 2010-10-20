Поблизу Чернігова двоє підлітків убили таксиста.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Управління МВС у Чернігівській області.

До чергової частини Чернігівського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в селі Лопатин Киселівської сільської ради на узбіччі дороги виявлено автомобіль таксі та мертвого чоловіка поряд. По тривозі було піднято особовий склад райвідділу, на місце направлені слідчо-оперативні групи райвідділу та УМВС області, прибуло керівництво УМВС та Чернігівського райвідділу.

Встановивши особу загиблого, оперативники з`ясували, що того вечора таксист отримав виклик у Киселівку для відвезення пасажира до Чернігова. Але доки таксист прибув до населеного пункту, клієнт поїхав іншим транспортом, і диспетчер передала водієві, щоб він повертався назад.

По дорозі до Чернігова таксист підібрав двох підлітків, які попросили підвезти їх до села Лопатин, що неподалік Киселівки. Під`їжджаючи до села, пасажири попросили звернути на узбіччя, де хлопець із заднього сидіння вистрілив водію в голову з рушниці, яка перед цим була замотану у куртці. Підлітки витягли тіло водія та намагалися завести автомобіль, але безрезультатно. Потім повернулися додому, в Киселівку. По дорозі викинули закривавлені речі і рушницю, яку один з хлопців викрав у співмешканця своєї матері.

За інформацією правоохоронців, версія про причетність неповнолітніх до злочину розглядалася, але була другорядною, оскільки, зважаючи на жорстокість вбивства, оперативники шукали досвідчених бандитів. Одного зі зловмисників встановив місцевий дільничний інспектор міліції. Іншого затримали співробітники карного розшуку Чернігівського райвідділу міліції.

Обидва хлопці навчаються в аграрному ліцеї. Два роки тому вони вже були умовно засуджені за крадіжку з магазину в селі Сокиринці Срібнянського району, де навчаються. Протягом випробувального терміну знову скоїли правопорушення, тому у грудні їх мали відправити у колонію.

Один з підлітків – мешканець Ніжина, сирота, виховувався в інтернатах, інший потрапив до інтернату у 13 років (його матір позбавили батьківських прав через антисоціальний спосіб життя). Він двічі на місяць приїжджав до матері в Киселівку.

За фактом вбивства слідчий відділ Чернігівського райвідділу внутрішніх справ порушив кримінальну справу за ознаками ст.115 ч.2 Кримінального Кодексу України (навмисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів), якою передбачено позбавлення волі на строк від 12 до 15 років або довічне ув`язнення.