Кабмін вирішив запровадити електронну соціальну карту

Кабінет Міністрів України своєю постановою №947 від 11 жовтня 2010 року ухвалив рішення створити єдину інформаційно-аналітичну систему обліку й управління коштами соціальної сфери і запровадити електронну соціальну карту.

Згідно з документом, головним виконавцем і координатором роботи із впровадження електронної соцкарти визначено Міністерство фінансів.

Постанова передбачає створення керівником Мінфіну міжвідомчої комісії з питань запровадження карти. До складу такої комісії увійдуть представники зацікавлених органів, профспілок, роботодавців і експертів.

Планується, що вже в 2010-2011 році електронна соцкарта буде запроваджена як експеримент у Києві, Харківській таі Чернівецькій областях.

Також Київській міській, Харківській та Чернівецькій обласним державним адміністраціям доручено підготувати розрахунки витрат на проведення експерименту і в місячний термін подати їх Мінфіну, який, у свою чергу, повинен передбачити в проекті державного бюджету на 2011 рік і подальші роки кошти для запровадження електронної соціальної карти.