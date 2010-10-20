Уряд розробить програму з виробництва медустаткування

Кабінет міністрів України розробить програму з виробництва українського медичного устаткування на 2012-2017 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

За його словами, для розробки програми буде залучено науково-дослідні інститути України, Національну академію наук, Міністерство промислової політики, приватний бізнес. «Із залученням того інноваційного інструментарію, який зараз вже планується для виконання інноваційного розвитку України», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

За його словами, головною метою цієї програми є імпортозаміщення медичного устаткування приладами вітчизняного виробництва, а також розробка нових поколінь медичної техніки.

Також В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що в 2000-2005 роках в Україні працювала аналогічна програма, в рамках якої «було здійснено серйозний прорив в якості та технологіях, і українська медтехніка експортувалася до багатьох країн світу».