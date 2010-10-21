Як виявити фальсифіковані ліки?

На вимогу БЮТ заступник голови Київської міської держадміністрації - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ під час президії Київради надав протокольне доручення підготувати документи і винести на розгляд сесії питання щодо виділення приміщення для облаштування лабораторії з контролю якості і виявлення підробних лікарських засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді, відповідна проблема була виявлена на першому засіданні - 13 жовтня 2010 року -Тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо обігу підробних ліків у столиці, яку очолює депутат від БЮТ, заступник голови постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту Володимир КОБЄЛЄВ.

«Робота комісії лише почалася, але вже має позитивні результати – питання підтримала і профільна комісія Київради, і О.ДОВГИЙ. Якщо влада дійсно оперативно відреагує на проблему термінового встановлення лабораторії, то кількість лікарського фальсифікату у столиці різко зменшиться, а кияни отримають якісні ліки», - сказав В.КОБЄЛЄВ.

Відповідне звернення щодо надання приміщення площею 500 кв. м для облаштування лабораторії було подане В.КОБЄЛЄВИМ і підтримане на засіданні постійної комісії Київради з питання охорони здоров’я та соціального захисту всіма її членами. Крім цього, ще одне звернення було направлене на ім’я О.ДОВГОГО від ініціатора створення тимчасової комісії Тетяни МЕЛІХОВОЇ.

«Сьогодні деякі непрофесіонали вимагають карати аптеки за продаж фальсифікату. Але карати треба не аптеки, а виробників продукції, адже виявити підробку не можливо неозброєним оком ні аптеці, ні інспекції без спеціального обладнання. Тому, перш за все, необхідно створити хоча б цю лабораторію і убезпечити киян», - зазначив В.КОБЄЛЄВ.

У прес-службі фракції БЮТ у Київраді нагадали, влада вже виділили Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів у м.Києві кошти у сумі 20 млн. грн. на облаштування зазначеної лабораторії, але приміщення для неї КМДА досі не знайшла.