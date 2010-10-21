Кандидатів у мери міст перевірять психіатри?

Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ ініціюватиме законодавчу норму про обов’язкову психіатричну перевірку всіх кандидатів на посаду мера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗАСТАВНИЙ повідомив в інтерв’ю місцевому виданню «Номер один». Свою ініціативу він пояснив тим, що чимало кандидатів на посаду міського голови Тернополя дають нереальні обіцянки. «Здається, вони живуть не на цій планеті. Адже де ви бачили в сьогоднішніх реаліях житло за 100 доларів або тротуари з підігрівом… Тому після виборів буду звертатися до Верховної Ради, щоб закон про місцеві вибори доповнили ще одним документом – довідкою для кандидатів на посаду міського голови від психіатра на адекватність», – сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

При цьому він додав, що частина обіцянок його опонентів згідно з діючим законодавством кваліфікуються як підкуп виборців, а деякі є просто фантастичними. «Але це тест для всіх виборців. На скільки глибоко вони можуть аналізувати ситуацію і хоча б частково відрізняти звичайний обман та брехню від раціональних зерен», – сказав Р.ЗАСТАВНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у своїх програмах кандидати на посаду міського голови Тернополя обіцяють виборцям безкоштовно 0,01 га землі, збудувати Діснейленд і навіть обігрівати тротуари. Зокрема, кандидат на посаду міського голови від Партії регіонів, заступник голови облдержадміністрації Петро ГОЧ обіцяє кожному тернополянину у разі обрання його мером безкоштовно надати 10 соток землі згідно зі ст. 121 Земельного кодексу України.

У свою чергу кандидат від партії «Наша Україна», голова правління ВАТ «Тернопільбуд» Василь ЛИЛО обіцяє у своїй програмі збудувати в Тернополі для дітей міні-Діснейленд, кандидат від УНП, директор ТОВ «Креатор буд» Ігор ГУДА – дешеве соціальне житло, а кандидат від ВО «Свобода», екс-заступник голови обласної податкової адміністрації Сергій НАДАЛ – підігрів тротуарів та безкоштовний проїзд у маршрутках всім без винятку пільговикам без обмежень.