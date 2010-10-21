В Україні хочуть створити 8 дитячих центрів клінічної токсикології

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступає за створення в Україні 8 дитячих центрів клінічної токсикології.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після відвідин лікарні «Охматдит» у Києві.

«Країні необхідно 8 таких центрів», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр зазначив, що Міністерство охорони здоров`я представить уряду проект створення таких центрів. За словами глави уряду, ці центри створюватимуться в обласних містах України, один такий центр має бути приблизно на 3 області України.

М.АЗАРОВ також повідомив, що уряд має намір оснастити ці центри медичною технікою вітчизняного виробництва.