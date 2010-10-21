Кабмін розробить програму розвитку охорони здоров'я на 10 років

Кабінет міністрів України має намір розробити програму розвитку охорони здоров`я в Україні на 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Зараз готується спільна програма розвитку охорони здоров`я у нас в країні. У нас колосальна кількість проблем, починаючи від організації нормальної роботи швидкої допомоги для наших громадян і закінчуючи лікуванням людей похилого віку зі специфічними хворобами», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що така програма буде розрахована на 10 років. Програма буде «методична, планомірна і, абсолютно очевидно, виконуватиметься», - додав М.АЗАРОВ.