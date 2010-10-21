Реконструкцію «Охматдиту» мають завершити до 2012 року - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне завершити повну реконструкцію Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» впродовж 2011-2012 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після відвідин «Охматдиту».

«Звичайно, стоїть питання про реконструкцію цієї дитячої лікарні», - сказав М.АЗАРОВ. Він зазначив, що, зокрема, реконструкція Українського дитячого центру клінічної токсикології, який був відкритий сьогодні, почалася ще 7 років тому. «Звичайно, постає питання про реконструкцію всієї лікарні з тим, щоб зробити у нас поки хоча б одну в країні таку профільну цільову головну дитячу клініку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що реконструкція цієї клініки повинна відбуватися за найвищими європейськими стандартами. «Щоб вона не лише відповідала європейським стандартам, але й перевершувала у чомусь», - сказав М.АЗАРОВ. Він запевнив, що уряд ухвалить спеціальну постанову щодо реконструкції лікарні «Охматдит».