Уряд Тимошенко закупив не придатні "швидкі" та ліки

Проведення закупівель за неконкурентними процедурами у багатьох випадках призвело до неефективного і неекономного витрачання коштів урядом ТИМОШЕНКО.

Про це, оприлюднюючи результати перевірки стану національної економіки, заявив на прес-конференції в УНІАН керівник ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ.

Як приклад він навів ситуацію з придбанням автомобілів швидкої допомоги. Так, куплені за рахунок кредитів, взятих під гарантію уряду, 1000 автомобілів Opel Combo не відносяться ні до одного з міжнародних класів автомобілів швидкої медичної допомоги і фактично не придатні для транспортування хворих.

Аналогічно, закупівля урядом ТИМОШЕНКО лікарських засобів і медичного обладнання в 2008-2009 роках здійснювалася переважно в іноземних виробників і виключно через посередників, що призвело до зростання вартості щонайменше вдвічі і додаткових витрат державного бюджету на суму 41 млн гривень.

А під прикриттям боротьби з грипом окремі вироби медичного призначення були придбані урядом Тимошенко теж через посередників, що призвело до їх подорожчання і матеріального збитку для бюджету в сумі більше 4 млн гривень, а їх невикористаний залишок склав майже 103 млн гривень.

Звітуючи про проведену роботу з перевірки щодо законності та ефективності використання державних ресурсів урядом ТИМОШЕНКО, АНДРЄЄВ навів факти нецільового використання отриманих від МВФ запозичень у розмірі 36,1 млрд грн. - вони пішли на покриття поточних видатків держбюджету. На прес-конференції йшлося також про нецільове використання коштів, отриманих за Кіотським протоколом, які повинні були зберігатися на окремих рахунках і використовуватися виключно на реалізацію природоохоронних проектів. Натомість, частина цих коштів у сумі 200 млн євро, були незаконно спрямовані на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

У 2008 році шляхом цінової маніпуляції було придбано через посередника сорок квартир, в результаті чого додаткові витрати (збитки) державного бюджету становили 10,8 млн гривень.

Як повідомляв УНІАН, під час перевірки, що її здійснювало ГоловкРУ за дорученням Президента України, було виявлено порушень на суму понад 68 млрд грн. А загальна сума втрат фінансових і матеріальних ресурсів держави склала 44,8 млрд грн.