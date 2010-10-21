Україні потрібна держпрограми з лікування ревматоїдного артриту

Українські ревматологи ініціюють розробку державної програми з профілактики і лікування ревматоїдного артриту.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Інституту кардіології імені академіка ім. М. Стражеска Національної академії медичних наук України Володимир КОВАЛЕНКО.

"Ця програма дозволить зберегти трудовий потенціал, тому що переважно на це захворювання хворіють молоді люди, яким до 30-ти років. І ця програма саме і розрахована на лікування саме молодих категорії хворих на ревматоїдний артрит", - сказав В.КОВАЛЕНКО.

У свою чергу голова Союзу захисту прав пацієнтів "Здоров`я нації" Валентина ОЧЕРЕТЕНКО зазначила, що в Україні від ревматоїдного артриту страждають більш як 120 тисяч осіб. "Для того, щоб така програма була ухвалена, потрібен голос пацієнтів. Свого часу перша програма з діабету була ухвалена саме завдяки Українській діабетичній асоціації, в якій об`єдналися і пацієнти, і професіонали", - додала вона.

За словами В.КОВАЛЕНКА, раніше ревматоїдний артрит вважався захворюванням, яке не піддається лікуванню. "Проте зараз наука зробила революційний прорив у лікуванні артриту. Завдяки інноваційним препаратам стало можливо точково впливати на чинники запальних процесів у суглобах. Застосування так званих "біологічних агентів" дозволяє контролювати розвиток захворювання навіть у пацієнтів з пізньою стадією захворювання, попередити інвалідність, забезпечити високу якість життя, а також скоротити втричі витрати на оплату непрацездатності людини", - зазначив він.