ВР має намір посилити соцзахист ВІЛ-інфікованих

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 323 із 402 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає подальший розвиток правових положень, спрямованих на визначення та приведення у відповідність з кращим світовим досвідом принципів державної політики і державних гарантій у сфері забезпечення протидії ВІЛ; сприяння практичному запровадженню в Україні низки сучасних широко застосовуваних у світі та підтримуваних ООН ефективних технологій протидії поширенню ВІЛ, що спираються на стратегію зменшення шкоди (Harm Reduction); посилення державно-приватного партнерства, міжсекторальної взаємодії у справі протидії ВІЛ; конкретизацію правових положень, що регулюють процедуру тестування з метою виявлення ВІЛ, відповідного до- та післятестового консультування осіб; посилення захисту людей, які живуть з ВІЛ, від дискримінації.