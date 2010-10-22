Скільки коштують 30% акцій Борщагівки?

Головне управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації сьогодні офіційно оприлюднило результати проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки пакету акцій (3100 штук, 29,9488%) у статутному фонді ЗАТ «Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” і належать територіальній громаді Києва.

Відповідне повідомлення розміщено у муніципальній газеті “Хрещатик” (№154 (3785)).

За інформацією ГУ комунальної власності, переможцем конкурсу стало ТОВ “Фінансова компанія “Титан”.

У повідомленні зазначається, що мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продажу.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня ц.р. стало відомо, що КМДА має намір продати 29,94% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Зокрема, того дня у газеті “Хрещатик” ГУ комунальної власності розмістило оголошення про конкурс з відбору оцінювача для вартості з метою продажу 29,94% акцій заводу.

Згідно з повідомленням, дата проведення конкурсу -13 жовтня 2010 року.

21 жовтня Посольство США в Україні висловило занепокоєння з приводу планів влади Києва продати пакет 30% акцій у ЗАТ НВЦ «Борщагівська хіміко-фармацевтична компанія». У повідомленні Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні зазначалось, що власність цієї компанії є предметом суперечки, тому що її було створено на основі активів, привласнених (і це встановлено 1996 року Вищим арбітражним судом України) у 1995 році від компанії з подібною назвою - СП ЗАТ «Спільне підприємство «Борщагівська хіміко-фармацевтична компанія». Американська фірма «Ар енд Джей Трейдинг» була первісним інвестором і власником 50% спільного підприємства і з 1995 року намагається у законний спосіб повернути свої активи, згідно із рішенням суду про повернення активів до спільного підприємства. Місто придбало ці акції в 2001 році.

Посольство США уважно стежить за цим питанням з кінця 1990-х років. За цей час, у тому числі протягом останніх кількох місяців, офіційні представники Державного департаменту США та Посольства США зустрічалися з посадовцями міської адміністрації Києва та уряду України на найвищому рівні, щоб домогтися справедливого розв’язання цієї справи, йшлося у повідомленні.

Довідка УНІАН. ЗАТ “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” займається виробництвом і реалізацією понад 100 найменувань лікарських препаратів: препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, центральної нервової системи, вітамінів, анальгетиків, сорбентів й інших ліків. На рік підприємство виробляє близько 200 млн. упаковок таблеток, 4 млн. упаковок сиропів, 15 млн. упаковок антибіотиків у капсулах, 14 млн. флаконів стерильних антибіотиків. Продукція заводу експортується до країн близького і далекого зарубіжжя.

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод у І півріччі 2010 року зменшив чистий прибуток на 24,7% порівняно з відповідним періодом минулого року - до 19,014 млн. грн.