У ГУАМ підбили підсумки боротьби з незаконним обігом наркотиків

В Організації за демократію і економічний розвиток ГУАМ підбили підсумки і визначили подальші дії з боротьби з незаконним оборотом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні у Києві під головуванням азербайджанської сторони відбулося 7-е засідання Робочої підгрупи з боротьби з незаконним оборотом наркотиків (РПГ-НОН).

Учасники заходу заслухали звіт про проведену в 2010 році роботу, обмінялися інформацією про розвиток національного законодавства, про оперативну ситуацію і заходи держав - членів ГУАМ у сфері боротьби з незаконним оборотом наркотиків, розглянули питання регіональної співпраці держав ГУАМ у цій сфері, зокрема розвитку його договірно-правової бази.

Як підкреслили у Секретаріаті ГУАМ, учасники засідання висловилися за необхідність подальшої інтенсифікації співпраці, підтвердили важливість регулярного обміну інформацією у цій сфері.

У рамках засідання також було підбито поточні підсумки проведення у період з 15 вересня до 15 листопада спільної операції правоохоронних органів держав - членів ГУАМ у сфері боротьби з незаконним оборотом наркотиків «Наркостоп-2010», а також досягнуто домовленості про проведення протягом року спільних заходів правоохоронних органів держав - членів ГУАМ, узгоджених на двосторонньому рівні.

Учасники засідання уточнили структуру тематичного розділу «Інформаційного бюлетеня ГУАМ» з питань боротьби з незаконним оборотом наркотиків, обговорили перспективи співпраці ГУАМ з іншими зацікавленими державами і міжнародними організаціями, зокрема з США, Туреччиною, Центральноазіатським регіональним інформаційним і координаційним центром з боротьби з незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, Регіональним центром з боротьбі з трансграничною злочинністю SECI (Південно-східноєвропейської ініціативи з співробітництва), Управлінням ООН з наркотиків і злочинності.

Крім того, на засіданні були узгоджені пропозиції щодо подальших практичних заходів Робочої підгрупи щодо боротьби з незаконним оборотом наркотиків на 2011 рік, а також кандидатура Азербайджану як країни-координатора на період 2011-2012 років.

Чергове засідання РПГ-НОН планується провести в квітні 2011 року, повідомили в Секретаріаті ГУАМ.