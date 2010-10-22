Янукович у Кіровограді відкрив радіологічний корпус онкодиспансеру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у відкритті радіологічного корпусу Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Під час спілкування з медичними працівниками диспансеру В.ЯНУКОВИЧ привітав їх із сьогоднішньою подією, яка наблизила до завершення багаторічне будівництво різних корпусів цього медичного закладу.

Президент висловив переконання, що сьогодні влада зобов’язана забезпечити диспансер тим обладнанням, якого йому ще бракує, і «запустити цей заклад на повну потужність».

«Сьогодні дуже важливо, щоб ми цей лікувальний заклад зробили зразковим в Україні», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Під час урочистостей глава держави передав головному лікарю диспансеру «Сертифікат на апарат для анестезії».

Виступаючи перед присутніми, В.ЯНУКОВИЧ відзначив також, що сьогодні приїхав на Кіровоградщину обговорити початок реформування сфери охорони здоров’я в Україні. Скоріше за все, зазначив Президент, реформування галузі здійснюватиметься шляхом реалізації низки пілотних проектів, один з яких стартує на Кіровоградщині.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, наразі йдеться про три регіони, де запускатимуться пілотні проекти у рамках реформування медичної галузі. Окрім Кіровоградщини, це Вінницька та Дніпропетровська області.

Після перерізання символічної стрічки В.ЯНУКОВИЧ оглянув приміщення нового корпусу онкодиспансеру.