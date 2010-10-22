В Україні створять сучасні перинатальні центри

Янукович ініціює реалізацію проекту зі створення в усіх регіонах України сучасних перинатальних центрів

Київ. 22 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює реалізацію Національного проекту зі створення в усіх регіонах держави 27 високотехнологічних перинатальних центрів

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, про це стало відомо під час розширеного засідання робочої групи Комітету з економічних реформ з питань реформування сфери охорони здоров’я, що відбувається у Кіровограді під головуванням В.ЯНУКОВИЧА.

Як повідомила на засіданні перший заступник глави Адміністрації Президента України, виконавчий секретар Комітету з економічних реформ Ірина АКІМОВА, вартість такого проекту становить 300-320 млн. грн., а терміни реалізації – 3-3,5 роки.

Говорячи про актуальність цього проекту для України, І.АКІМОВА нагадала, що на сьогодні дитяча смертність в Україні у 2,4 рази вища, ніж у країнах Євросоюзу, материнська смертність – у 3-4 рази.

«Ми повинні створити комфортні умови для матері і дитини», – наголосила перший заступник глави Адміністрації Президента. За її словами, кожен перинатальний центр буде дооснащено усім необхідним сучасним обладнанням, а працюватимуть у них високофахові спеціалісти.

І.АКІМОВА також підкреслила, що у кожному центрі для цього планується проводити підготовку фахівців.

Крім того, за її словами, центри мають підтримувати тісні контакти із зарубіжними клініками для обміну досвідом і консультацій. Також передбачається, що центри проводитимуть соціальну роботу з планування сім’ї і проходження жінками періоду вагітності.

Передбачається, що кошти на реалізацію проекту будуть залучені з державного та місцевих бюджетів, а також від міжнародних організацій і соціально відповідального бізнесу.

І.АКІМОВА повідомила, що проект стартує саме на Кіровоградщині, оскільки у цьому регіоні дитяча смертність втричі більша, ніж у середньому по Україні, а в регіоні бракує необхідного обладнання та висококваліфікованих кадрів.

За її словами, переоснащення перинатального центру на Кіровоградщині планується завершити у червні 2011 року.