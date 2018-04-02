Львівщина: Надсучасний томограф, подарований фондом Ахметова, встановлює діагноз за хвилини

Щорічно в Україні виявляють близько 160 тисяч нових випадків онкологічних захворювань. За прогнозами експертів, така статистика зросте удвічі до 2020 року і потроїться до 2030 року. Для хворих на рак українців цей діагноз звучить як вирок.

Лікування цього захворювання наддороговартісне та тривале. В України немає коштів, щоб оплатити обстеження, лікування, навіть онкохворим дітям. Багато хто з хворих їдуть і лікуватися, і обстежуватися до сусідніх країн, витрачаючи шалені кошти, часто продаючи останнє майно. До цього ж, у нас немає сучасного медичного обладнання для діагностування та лікування.

Для будь-якого захворювання, а надто для онкологічного, рання діагностика має ключове значення в подальшому лікуванні (в розвинених країнах рак, діагностований на першій-другій стадіях, виліковується у 80%). Медики не втомлюються це нагадувати. Рання ж діагностика, у свою чергу, залежить від наявності сучасного медичного обладнання, якого в Україні - одиниці. Не вистачає і фахівців, які б могли працювати на новітній апаратурі. Багато багато закупленої медапаратури простоює, а тим часом люди помирають від раку. Як виявилося, сама держава не може розв’язати цю проблему, тому допомога меценатів дуже потрібна.

Враховуючи складну ситуацію з захворюваністю на рак в Україні, це з одного боку, але й реальною можливістю докорінно змінити це, фонд Ріната Ахметова “Розвиток України” розпочав Всеукраїнський проект «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань». Це - перший і єдиний в Україні масштабний проект з підтримки державної системи надання допомоги онкологічно хворим, найбільша інвестиція - 315 млн грн у розвиток онкологічної галузі в Україні.

Нещодавно фонд Ахметова придбав для Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центра, що входить у трійку найпотужніших онкоцентрів в Україні, сучасний комп’ютерний томограф для діагностики та планування якісної променевої терапії. Вартість обладнання становить 800 тисяч доларів, а це близько 6,5 мільйона гривень. Львів став пілотним проектом для фонду Ахметова. У майбутньому “Розвиток України” планує встановити такі такі апарати ще у восьми обласних центрах України.

На думку директора фонду “Розвиток України” Анатолія ЗАБОЛОТНОГО існують три ключові напрямки покращення лікування онкозахворювань: покращення у хірургії, покращення забепечення препаратами і радіологія. «Ми взяли на себе третій напрямок, оскільки виявили, що Україна почала на порядок відставати від тих технологій, які є у світі. Ми працюємо над тим, щоб принести в Україну світовий стандарт радіології. При цьому ми не лише купуємо необхідне обладнання, але дбаємо про те, щоб відбувалися системні покращення – щоб апаратура працювала, були підготовлені фахівці, і лікарі могли дійсно покращувати рівень допомоги пацієнтам», - сказав він.

Головною умовою фонду у співпраці з онкологічним центром є, щоб апарат використовувався для потреб пацієнтів, причому безкоштовно. Для цього підписана відповідна угода, і фонд створив відповідні умови – оплатив послуги трирічного сервісного обслуговування томографа техніками компанії «Сіменс».

Про переваги надсучасного томографа розповідає завідувач відділу комп’ютерної томографії Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Юрій МИЛЯН.

Наскільки актуальним є для Львівщини придбання нового томографа?

Не лише для Львівщини. У більшості онкологічних центрів України використовувалися лише одно- і двозрізові томографи. Не так давно встановили багатозрізовий томограф у діагностичному центрі міста Львова. Однак, такого класу томографів в Україні – лише два. Ще один - у Донецьку.

Новий комп’ютерний томограф – 24-зрізовий, що забезпечує високоякісне зображення за суттєвого зниження рентгенівського опромінення пацієнтів.

До сьогодні пацієнтів Львівського онкоцентру обстежували на старому однозрізовому. Онкохворі мали чекати на це обстеження. Черги були по два місяці, а кількість пацієнтів невпинно зростає.

Потреба була дуже нагальною - у Львівському онкоцентрі щороку проходять лікування близько 16 тисяч осіб. За рік проводиться близько 7,8 тис. оперативних втручань. За день – 30-40.

Які переваги нового томографа?

Насамперед, це його здатність виявляти онкозахворювання на ранніх стадіях – висока роздільна здатність апарата дає змогу більш тонше вивчити структуру патологічних процесів в організмі. У томографа висока клінічна продуктивність сканера, отже він дуже швидко обробляє зображення, архівує матеріал, створює систему динамічного спостереження. Усе це спрощує процес діагностики, заощаджує час діагностування, результат отримуємо дуже швидко – обробка отриманих зображень відбуватиметься протягом хвилин, а не годин.

Лікарі матимуть можливість у надкороткі терміни призначати лікування.

Це перший в Україні апарат із діаметром тунелю 82 см, не має й обмежень щодо маси тіла людини. Його відкрита форма, дуже зручна для людей з клаустрофобією, а лікар має вільний доступ до пацієнта, є прямий зв`язок з лінійним прискорювачем. Дані про локалізацію пухлин передаватимуться з томографа прямо на прискорювач.

Скільки людей на день ви зможете обстежити на новому томографі?

За день роботи у дві зміни обстеження зможуть пройти 15 пацієнтів.

За допомогою цього апарату, лікарі зможуть проводити діагностичні обстеження всього тіла, віртуальну ендоскопію, перфузію, кількісну оцінку васкулярних порушень тощо.

Станція оснащена спеціальною програмою „Онкологія”. Вона дозволяє виявити у різних органах найменші новоутворення, зокрема, у легенях, у м’язах, печінці. Оцінити його, визначити, які саме процеси відбуваються - доброякісні, пухлинні, кістозні.

Пацієнти, що потребують опромінення, проходитимуть обстеження на томографі поза чергою.

Вас не лякає, що до вас набіжить натовп бажаючих перевіритися на суперновому медобладнанні?

Ці обстеження призначені для певної групи пацієнтів. Зовсім не будь-кого. Просто прийти, щоб обстежитися, недоцільно, бо, хоч рентгенівське опромінення мінімальне (для такого роду апаратів), воно все одно є. На обстеження хворий буде мати обов’язкове направлення від нашого лікаря.

Чи можна говорити про те, що новий томограф є безпечнішим для людського організму порівняно з попереднім?

Безперечно. Вплив рентгенівського опромінення істотно знижений, однак зображення отримуємо високої якості.

Скільки буде коштувати обстеження та лікування на комп’ютерному томографі?

Для пацієнтів центру та інших лікарень, які мають направлення до нас саме обстеження та усі витратні матеріали – будуть безплатні. Фонд Ріната Ахметова забезпечив комп’ютерний томограф безкоштовним гарантійним обслуговуванням та витратними матеріалами. Така умова діятиме на увесь строк роботи цього апарату. Усю систему будуть перевіряти протягом трьох років. Усе сервісне, технічне і гарантійне обслуговування також вже провів Фонд «Розвиток України». А у подальшому, так як і зараз, ми маємо з нашими апаратами у діагностичному відділі укладати договір на технічне і сервісне обслуговування з фірмою «Siemens»

(Представники фонду Ахметова впевнені, що лікарі не допустять зловживань при використанні обладнання. Але, якщо таке трапиться, пацієнти можуть звернутися у “Розвиток України” за телефоном +38 066 938 40 93*, або залишати повідомлення на електронній скриньці (сайт фонду - www.fdu.org.ua). Подібні оголошення вивішено і в коридорах онкоцентру).