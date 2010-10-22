Кабмін встановив норми харчування для інвалідів

Кабінет міністрів України встановив норми харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики.

Відповідну постанову від 20 жовтня оприлюднено на Урядовому порталі.

Постановою встановлено, що відповідно до натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики забезпечується харчування інвалідів, які проходять професійну реабілітацію у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів, та окремих категорій громадян (крім дітей), які перебувають у стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств та у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, - за натуральними добовими нормами харчування осіб, які відпочивають у санаторіях сфери управління Мінпраці.

Крім того, мають право харчування інваліди, які проходять реабілітацію у реабілітаційних установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики (крім Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів) або реабілітаційних установах, підпорядкованих територіальним органам праці та соціального захисту населення, - за натуральними добовими нормами харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів, у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації сфери управління Міністерства праці та соціальної політики.

Також забезпечуються харчуванням діти-інваліди, крім дітей-інвалідів з розумовою відсталістю, які проходять реабілітацію у реабілітаційних установах сфери управління Мінпраці або реабілітаційних установах, підпорядкованих територіальним органам праці та соціального захисту населення, та дітей, які перебувають у стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств та у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності за нормами харчування відповідно до їх вікової групи.