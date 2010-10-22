У Кіровоград проходить міжнародна конференція з торакальної хірургії

У Кіровограді проходить міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми торакальної хірургії» за участі провідних фахівців цієї галузі. Як передає кореспондент УНІАН, вітальну телеграму учасникам конференції надіслав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, а зачитала зі сцени обласної філармонії під час урочистого відкриття голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА.

Участь в конференції беруть близько 250 учених і хірургів з України, Росії, США, країн пострадянського простору та Європейського Союзу. Програма конференції передбачає широке обговорення ключових проблем торакальної хірургії, пульмонології, анестезіології, інтенсивної терапії, ендоскопії, онкології, лікування та реабілітації хвороб органів дихання, травлення, кровообігу. Учасники презентували нові напрямки роботи та організації хірургічної допомоги населенню.

Також в рамках конференції відбулася виставка медичного обладнання та виробів медичного призначення провідних світових та українських виробників.

***Торакальна хірургія – це хірургія органів грудної клітки.