МОЗ проведе повну інвентаризацію медичних закладів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству охорони здоров’я в стислі терміни провести повну інвентаризацію медичних закладів та завершити розробку нормативно-документальної бази для проведення реформи всієї галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке завдання Президент озвучив, підбиваючи підсумки розширеного засідання робочої групи Комітету з економічних реформ з питань реформування сфери охорони здоров’я в Кіровограді.

«Готуйте пропозиції для підготовки національної програми реформування галузі охорони здоров’я. Найближчим часом ми їх опрацюємо, і я особисто внесу цей законопроект як невідкладний на розгляд Верховної Ради», - звернувся керівник держави до присутніх.

Також В.ЯНУКОВИЧ дав завдання профільним структурам не пізніш як за півроку підготувати карту України з нанесеними госпітальними округами. Згідно з проектом реформування галузі, госпітальний округ повинен буде включати багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування з консультативною поліклінікою, лікарні для відновлювального лікування, хоспіси, лікарні планового лікування хронічних хворих, заклади медико-соціальної допомоги та центри первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД).

«Підготуйте також пропозиції соціального забезпечення: щодо зарплати, житла для медичних працівників. Для лікарів треба створювати мотивацію працювати. Сільська лікарня за рівнем оснащення не повинна відрізнятися від міської», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.