У київській медицині порушень - на майже 54 млн грн

За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міськдержадміністрації за період з 1 січня 2008 р. по 1 липня 2010 р. столичне Контрольно-ревізійне управління виявило порушень на загальну суму 53,8 млн. грн.

Про це повідомляє прес-служба Головного контрольно-ревізійного управління.

Зокрема, у бухгалтерському обліку управління охорони здоров’я було занижено кредиторську заборгованість за медичне обладнання, отримане 2008 року, на загальну суму 47 млн. грн. Також в обліку занижено вартість земельної ділянки на 1,4 млн. грн. (оскільки її протягом 2008-2009 року не було проіндексовано), та завищено балансову вартість основних засобів на 155,5 тис. грн. (вартість куточків відпочинку не приведена у відповідність до справедливої вартості).

Також ревізори зафіксували нецільове використання 4,6 млн. грн. (на оплату обладнання замість погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги). Окрім цього, через прийняті керівництвом неефективні управлінські рішення, зайво витрачено 295 тис. грн. на апарат для проведення анестезії, який не використовується за призначенням через неповну його укомплектованість.

Також Головне управління охорони здоров’я могло б зекономити майже 130 тис. грн. за умови закупівлі обладнання (хірургічних відсмоктувачів, апаратів для штучної вентиляції легень, автоматичних аналізаторів) без посередників, зазначають в КРУ.

Крім того, ревізори виявили, що за рахунок коштів, отриманих від оренди комунального майна, проведена оплата лікування хворого на суму 20 тис. грн.

Серед іншого також зафіксовано, що ГУОЗ та МЗ ввело понаднормативну посаду заступника начальника управління будівництва, інвестицій, оренди та матеріальних ресурсів, на утримання якого використано 121 тис. грн. тощо.

Керівнику управління направлено листа щодо обов’язкового вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень та недопущення їх в подальшому.

Матеріали ревізії вилучені Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в м. Києві та порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 210 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про бюджетну систему).