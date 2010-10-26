В Україні за минулу добу внаслідок пожеж загинуло 11 осіб
09:08, 26 жовтня 2010Країна
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Крім цього - 10 пожеж на транспорті
В Україні протягом минулої доби було зареєстровано 134 пожежі у житловому секторі на яких виявлено тіла 11 загиблих осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС, крім цього, виникло 10 пожеж на транспорті.
Вогнем знищено 38 будівель, 9 одиниць автотракторної техніки та 28 тонн кормів.
Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 562 тис. грн., з яких 568 тис. грн. – прямі.
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