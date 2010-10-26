Уряд надає значної уваги екології - Клюєв

Уряд надає значної уваги екології.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, відкриваючи у Києві міжнародний екологічний форум «Навколишнє середовище-2010», перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Події останніх років показали нам і всьому світу, наскільки крихкий наш світ, як можна легко втратити ту рівновагу, яка була в екологічних питаннях», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що аномальна літня спека, як в Україні, так і в Європі, засвідчила, що екологічний баланс може бути легко порушено. «Тому уряд і Президент України надають величезного значення питанням екології», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як сказав перший віце-прем`єр, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ визначив екологію одним з пріоритетів. «Для уряду, який опікується зараз розвитком економіки, разом з економічним ефектом першим питанням є екологічне», - підкреслив А.КЛЮЄВ.