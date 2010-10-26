Кабмін виділив 50 млн на автомобілі для інвалідів

Кабінет Міністрів України виділив 50 млн. грн. на забезпечення інвалідів автомобілями в 2010 році.

Відповідне розпорядження № 1996-р від 20 жовтня 2010 р. оприлюднене на сайті парламенту.

Документом вирішено погодитися з пропозицією Міністерства праці і соціальної політики щодо забезпечення в 2010 році автомобілями "Славута" інвалідів з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Україною, та інвалідів війни I групи, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої вітчизняної війни і війни з Японією, за рахунок витрат бюджетної програми "Забезпечення інвалідів і інвалідів-чорнобильців автомобілями" у сумі 50 млн. грн.