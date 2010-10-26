Україна заборонила ввезення м'яса овець та кіз з Росії

Україна ввела заборону на ввезення до України з Приморського краю Російської Федерації дрібної рогатої худоби, продукції і сировини з неї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, заборону введено у зв`язку з реєстрацією захворювання овець на віспу овець і кіз на території Приморського краю РФ.