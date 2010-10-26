МНС планує створити медичну авіацію

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи планує створити на власній базі у восьми регіонах медичну авіацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком прямої телефонної лінії у Кабінеті міністрів України заявив заступник міністра МНС Віталій РОМАНЧЕНКО.

«Вперше у нас поставлено питання про створення медичної авіації… У восьми регіонах плануємо створити такі підрозділи», - сказав він, зауваживши, що невдовзі це питання буде спрямовано на обговорення до Кабінету міністрів для прийняття остаточного рішення.