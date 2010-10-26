В Україні можлива техногенна катастрофа на кшталт угорської?

У Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи не можуть на сто відсотків виключити повторення техногенної катастрофи в нашій країні, на кшталт тієї, що сталася нещодавно на угорському підприємстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком прямої телефонної лінії у Кабінеті міністрів України заявив заступник міністра МНС Віталій РОМАНЧЕНКО.

«Сказати, що ніяких катаклізмів не буде, не можна. Крім природних техногенних факторів є ще й людський фактор, який присутній скрізь і його передбачити не можливо», - сказав він, наголосивши водночас, що, на відміну від багатьох європейських держав, в Україні існує і працює держструктура, яка здійснює нагляд за станом технологічно-небезпечних промислових місць, проводячи систематично їхні перевірки, роблячи за їх результатами відповідні приписи для усунення недоліків, у тому числі в разі необхідності підключаючи для цього органи прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії 4 жовтня на глиноземному заводі у місті Айка (Угорщина) стався витік токсичних відходів алюмінієвого виробництва - «червоного шламу», що складається переважно з оксидів заліза, оксидів алюмінію, важких металів.

Аварія призвела до забруднення токсичними речовинами басейну річки Марцаль, що впадає у річку Раба, яка є притокою Дунаю.