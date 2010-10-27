МОЗ лікував "своїх" людей за кордоном поза чергою

Президент добродійного фонду «Допомога онкохворим дітям» Валентина МАРКЕВИЧ звинуватила Міністерство охорони здоров`я України у виділенні бюджетних коштів для лікування за кордоном поза чергою.

На прес-конференції в УНІАН вона заявила, що за 2009-2010 роки поза чергою пролікувалися 12 людей, тоді як онкохворі діти, які чекали лікування за кордоном (зокрема термінової пересадки кісткового мозку), за цей час померли.

“Міністерство охорони здоров`я України я хочу звинуватити в тому, що вони при розподілі й визначенні, кому в першу чергу лікуватися за кордоном, вони робили привілеї певним особам. Родичі співробітників МОЗ одержали за рахунок бюджетних коштів лікування від онкозахворювань за кордоном поза чергою. Я вважаю це незаконним. Якщо ти близький (до Міністерства охорони здоров’я) – ти можеш пролікуватися, якщо ні, значить, дитина може померти. Тому я звинувачую в смерті цих дітей”, – заявила В.МАРКЕВИЧ.

За її словами, в Україні дуже важка ситуація з онкохворими дітьми. “Ми - єдина країна в Європі, в якій не роблять трасплантації кісткового мозку. Наші діти лікуються в Італії, Росії, Білорусі. Якщо ми на лікування однієї дитини витрачаємо від 160 тисяч (у Білорусі це коштує 190-210 тисяч євро), то потрібно один раз зробити центр трансплантації кісткового мозку, щоб ми могли лікувати своїх дітей”, – наголосила В.МАРКЕВИЧ.