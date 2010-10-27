В Одесі - Міжурядова рада зі співпраці у ветеринарії СНД

В Одесі почалося засідання Міжурядової ради зі співпраці в галузі ветеринарії країн СНД.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Повідомляється, що головою ради строком на 5 років обрано голову Державного комітету ветеринарної медицини України Івана БІСЮКА.

У ході засідання ухвалено попереднє рішення ради про реалізацію програми спільних дій держав СНД щодо профілактики й боротьби з ящуром, а термін дії програми продовжено на період із 2011 до 2015 року. Крім того, ухвалено рішення про хід реалізації комплексу спільних заходів із попередження проникнення й розповсюдження грипу птиці на території держав-учасниць СНД.

Також буде розглянуто проект правил ветеринарного огляду забійних тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м`яса та м`ясних продуктів, переглянуто Єдині правила державного ветеринарного нагляду при міжнародних і міждержавних перевезеннях тваринницьких вантажів.

У засіданні беруть участь керівники ветеринарних служб України, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Молдови, РФ, Киргизії, Таджикистану, Узбекистану, Польщі та Латвії. Робота ради завершиться 28 жовтня.

Довідка УНІАН. Міжурядову раду зі співпраці в галузі ветеринарії Співдружності незалежних держав (СНД) створено відповідно до Угоди про співпрацю в галузі ветеринарії в 1993 році.