Чи встановлять мораторій на підвищення пенсійного віку?

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №7275, яким передбачається запровадити до 1 січня 2030 року мораторій на призначення пенсії за віком, мінімального стажу роботи та мінімального страхового стажу для чоловіків і жінок, необхідного для призначення всіх видів пенсій.

Авторами відповідного законопроекту «Про недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України» є народні депутати Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (БЮТ), Олександр СОЧКА (БЮТ) та Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ (“Наша Україна – Народна самооборона”).

Вони зазначають, що збільшення пенсійного віку вирішує сьогодні лише внутрішні проблеми Пенсійного фонду України. За підрахунками фахівців, економічний ефект від підвищення пенсійного віку в 2011 році не перевищить 2 млрд. грн., що становить лише 3% очікуваного дефіциту Пенсійного фонду.

Як йдеться у Пояснювальній записці, закон спрямований на недопущення підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, недопущення підвищення мінімального страхового стажу та зменшення величини оцінки одного року страхового стажу в солідарній пенсійній системі, оскільки такі зміни порушують соціальні права громадян України, гарантовані чинним законодавством.

Необхідність своєї ініціативи, депутати також пояснюють відсутністю ефективних реформ у соціальній сфері від Кабінету міністрів, які були б справді орієнтовані на покращення життя громадян.

Автори законопроекту зазначають, що у разі прийняття дана законодавча норма не дозволить владі обмежити людям старшого покоління «право на достойну старість у нагороду за сумлінну працю протягом життя».