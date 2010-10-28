Уряд виділив 5 млн. грн. на спортивні школи

Кабінет міністрів України виділив Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту 5 млн. грн. для придбання спортивного інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Постанову № 972 “Про використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для придбання спортивного інвентарю та обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл” оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти виділені зі Стабілізаційного фонду.

Крім того, уряд зобов`язав Міністерство фінансів відкрити нову бюджетну програму та внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.