Україна готова до сезонної епідемії грипу - Азаров

Україна готова до сезонної епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі Першого національного телеканалу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ніякого ажіотажу (з ліками - УНІАН) не буде. Всі необхідні кошти системі охорони здоров`я були виділені. У нас є достатня кількість ліків. Більше того, стільки залишилося з минулої зими, що нам вистачить», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що держава має достатню кількість фінансових ресурсів для закупівлі у разі необхідності лікарських препаратів.

«Я не думаю, що такий політичний грип, який був у минулому році, повториться цього року. А до сезонної епідемії грипу, до звичайної стандартної епідемії грипу, яка завжди буває в осінньо-зимовий період, ми готові і все зробимо, щоб наші люди пройшли з мінімальними втратами через цю зиму», - заявив М.АЗАРОВ.