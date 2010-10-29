У ніч із суботи на неділю Україна перейде на зимовий час

У ніч останньої неділі жовтня більшість країн світу, у тому числі й Україна, переходять на зимовий час, нагадує газета “Хрещатик”.

Цього року цей день припадає на 30 жовтня (тобто, в ніч на 31 жовтня). Стрілки годинників переводять о першій годині за Грінвічем (в Україні - о 4.00).

Видання нагадує, що зимовий і літній час вигадали у Великій Британії 1908 року. Відмовитися від переведення годинникових стрілок намагалися у багатьох країнах світу, зокрема і в прибалтійських, проте через два роки такого “експерименту” знову синхронно з іншими європейськими країнами повернулися до практики зміни часу. У ніч із суботи на неділю це зроблять у понад 70 країнах світу, зокрема і в США та країнах Європи. Водночас не практикують перехід на інший час у Японії, Китаї та інших азійських країнах, які живуть єдиним часом.

Чимало незручностей зимово-літні зміни часу спричинюють для людей, які будуть в дорозі. Так, у ніч із суботи на неділю пасажири в поїздах проведуть на годину більше часу. У суботу ввечері потяги виїдуть у призначений час, а рівно о четвертій ночі усі вони на годину “замруть”, аби прибути в пункти призначення за графіком.